Forse ancora scottato dalla pesante eliminazione agli ottavi di Champions del 2013 quando, alla guida del Milan, vide vanificato il successo per 2-0 dell'andata a San Siro da un clamoroso 0-4 nel match di ritorno del Camp Nou, Massimiliano Allegri ha bene in testa la ricetta per avere la meglio - per la prima volta in carriera - sul Barcellona di Messi. Stavolta il tecnico livornese parte da un 3-0 che dà ampie garanzie in vista della qualificazione alle semifinali.



"E' una partita importante in cui noi dovremo cercare di fare gol - dicea Premium Sport -. Ma si deciderà solo al 90': dovremo cercare di fare una partita come quella di Torino,. Dovremo sfruttare le loro debolezze, specialmente quelle difensive., ma bisognerà avere grande freddezza. Se Dybala ci sarà? Sta bene, come stanno bene tutti:".