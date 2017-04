Inter: Gagliardini a vedere la Juve, tifosi furiosi

Potrebbe essere già finita la love story tra Roberto Gagliardini e i tifosi dell'Inter che lo avevano già eletto a nuovo idolo e fondamentale pezzo della loro squadra visto che senza di lui le cose sono andate male, con le sconfitte con Sampdoria e Crotone. Infatti, la "colpa" dell'ex atalantino, è quella di essere andato allo Stadium a vedere Juventus-Barcellona di Champions League insieme agli ex compagni Spinazzola, Conti e Caldara.

Quando le telecamere di Mediaset hanno beccato Gagliardini sugli spalti dello Stadium al fianco di Spinazzola, i tifosi dell'Inter si sono letteralmente scatenati sui social network e hanno attaccato duramente l'ex centrocampista dell'Atalanta, soprattutto perchè il momento è difficile, vedi le due sconfitte, e siamo nella settimana che porta al derby col Milan. "Hai sbagliato tutto, non hai proprio capito cos'è l'Inter", "Vattene, sei come Balotelli", "Gobbo! Vai a zappare la terra", "Pensa ad allenarti, non siamo l'Atalanta", "Sei una delusione, puzzi di futuro mercenario", "Potevi evitare visto il momento delicato. L'Inter non è l'Atalanta", "Ti sei mangiato tutto quello che di buono hai fatto", sono alcuni dei tweet al veleno nei confronti di Gagliardini.