"Ho scelto la Juve per vincere e mi pare che al momento stia andando bene". Gonzalo Higuain è tra gli artefici di una stagione bianconera fin qui da incorniciare. Il Pipita, però, sa bene che la sfida più importante dell'anno sarà la prossima, la finale di Champions League di sabato a Cardiff contro il Real Madrd: "Sinceramente è la partita più bella che si possa giocare - rivela ai microfoni di Premium -. Vogliamo finire la stagione con questo titolo che sarebbe una cosa straordinaria".

Higuain conosce molto bene il Real Madrid: "Loro sono una squadra abituata a giocare questo tipo di partite, sono stato lì sette anni e lo so abbastanza bene: sarà una gara molto bella da giocare e speriamo di portare a Torino questo titolo tanto atteso dalla Juve".

Come dice Allegri, giocare le finali è bello ma bisogna anche vincerle: "Sicuramente - conclude il Pipita -. E' arrivato il momento che aspettavamo da agosto, abbiamo passato dieci mesi a lavorare per raggiungere questo obiettivo e ora speriamo che lo sforzo fatto basti per conquistare la Champions".