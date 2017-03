Gianluca Vacchi a cena col Real Madrid

"Col Napoli non gestiremo il 3-1"

Non ci sono imprese impossibili per Gianluca Vacchi, il noto imprenditore da più di 8 milioni di followers su Instagram che fa impazzire il web con balli, lusso sfrenato e amici calciatori. Tra questi ci sono Cristiano Ronaldo e Marcelo, e Vacchi li è andati a trovare nel blindatissimo hotel di Napoli dove il Real Madrid alloggia in vista della super sfida di Champions League di questa sera al San Paolo contro gli azzurri.

"In visita agli amici Cristiano e Marcelo", ha scritto Vacchi commentando la foto postata su Instagram in cui è seduto su una panchina dell'albergo abbracciato ai due assi del Real con cui avrebbe anche cenato. Gianluca è stato quindi uno dei pochi a riuscire ad avvicinarsi e ad entrare nella struttura, super blindata e davanti alla quale c'è stata per tutta la notte il divieto di transito.