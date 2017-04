Esplosioni vicino al bus del Dortmund, rinviata Borussia-Monaco

Grande paura a Dortmund dove alcuni ordigni, si parla di almeno tre, sono esplosi vicino al pullman del Borussia lungo il tragitto verso il Westfalen Stadion, sede della sfida di Champions di questa sera col Monaco, valida per l'andata dei quarti di finale. Le deflagrazioni hanno mandato in frantumi alcuni finestrini e il difensore spagnolo Marc Bartra è finito in ospedale a causa delle schegge che lo avrebbero ferito al braccio.

Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild l'attacco sarebbe stato pianificato al passaggio del bus dei gialloneri in località Wittbrauckerstrasse, a 10 km dallo stadio. Tanta paura ovviamente per i giocatori e per lo staff del Dortmund anche se nessuno, a parte Bartra, sotto schock ma non in pericolo di vita, ha accusato particolari conseguenze. La partita col Monaco è stata inevitabilmente rinviata: si giocherà domani, mercoledì, alle ore 18.45.

Nessun problema è stato segnalato allo stadio dove invece i tifosi del Monaco hanno cantato e hanno fatto sentire il loro appoggio agli avversari del Borussia Dortmund.