Febbre altissima per Napoli-Real Madrid, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma al San Paolo il 7 marzo. La corsa ai biglietti è già iniziata ma non tutti i tifosi della squadra di Sarri riusciranno a godersi l'evento allo stadio. Proprio per consentire al maggior numero possibile di persone di vivere nel modo più appassionato possibile la sfida contro Cristiano Ronaldo e compagni, il sindaco Luigi De Magistris non esclude affatto l'ipotesi di piazzare un maxischermo in città in occasione della partita.





- annuncia il primo cittadino durante una direttadalla pagina di Repubblica Napoli -. So bene che ci sono questioni dima sottoporrò la questione ale alla. Credo che la marea umana di persone che vuole vedere insieme la partita, e non hanno la possibilità di farlo, meriti questo obiettivo del maxischermo per la partita di ritorno".