Champions: il Siviglia ruggisce ma il Leicester limita i danni

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il Siviglia batte 2-1 il Leicester al Ramon Sanchez Pizjuan. Gli andalusi dominano l'incontro, passano in vantaggio con Sarabia e raddoppiano con Correa (che sullo 0-0 si è visto pararare un rigore da Schmeichel). Nel finale Vardy accorcia le distanze e rimette così le Foxes in corsa per la qualificazione ai quarti che si deciderà nella gara di ritorno il 14 marzo al King Power Stadium.





Ilparte forte e al 3' sfiora il vantaggio con un tiro diche si perde di un soffio sul fondo. Al 13' calcio di rigore per gli andalusi per un netto fallo disu. L'ex giocatore dellasi presenta dal dischetto ma il suo penalty viene parato da. Al 26' ilsblocca comunque l'incontro con un colpo di testa disu cross di. Jovetic sfiora poco dopo il bis in contropiede ma il portiere delsi salva in corner. E' ancoraprotagonista al 37' quando devia un tiro all'incrocio diA inizio ripresa arriva finalmente il primo squillo delcon un destro di Ndidi che si perde sul fondo. Al 52' clamoroso palo colpito da Vitolo con la palla che sbatte sul legno e attraversa la linea di porta senza trovare deviazioni. Dieci minuti più tardi arriva il meritato raddoppio delaggancia il pallone in area con una magia, serveche infila in rete sotto il montante. Al minuto 73 si riapre il discorso qualificazione conche mette in fondo al sacco il traversone di. L'attaccante inglese al 75' cerca una girata in area maci arriva. Nel finale ilcolpisce il secondo legno della serata con un’incornata di. La qualificazione ai quarti si deciderà così martedì 14 marzo a: ilcercherà di amministrare il risultato ottenuto nella gara d'andata mentre gli uomini di Ranieri proveranno a scrivere un'altra pagina gloriosa nella storia recente del club