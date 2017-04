Champions: Ronaldo senza limiti, i gol in Europa sono 100

Grazie alla doppietta realizzata ieri sera all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, nell'andata dei quarti di finale di Champions vinta 2-1 dal Real Madrid, Cristiano Ronaldo può festeggiare un altro record della sua incredibile carriera: è il primo giocatore a raggiungere quota 100 gol nelle competizioni Uefa con squadre di club. Complessivamente ne ha messi a segno 16 con il Manchester United e 84 con il Real Madrid. Il sito dell'Uefa, il giorno dopo l'ennesima magia del Pallone d'oro in carica, analizza nel dettaglio tutte le sue reti nelle 143 partite europee disputate, a partire dal debutto a 17 anni nell'agosto 2002 quando (con la maglia dello Sporting Lisbona) entrò in campo contro l'Inter nei preliminari di Champions.



