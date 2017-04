Champions: Ronaldo da favola, il Real ribalta il Bayern

Un Cristiano Ronaldo da favola fa godere il Real Madrid che, nell'andata dei quarti, batte 2-1 il Bayern Monaco all'Allianz Arena e vede le semifinali più vicine. Primo tempo di marca bavarese: Vidal segna al 25', poi sbaglia un rigore. Nella ripresa sale in cattedra Ronaldo che firma una doppietta (47' e 77') raggiungendo quota 100 reti in competizioni Uefa con squadre di club. Tedeschi in dieci dal 61' per l'espulsione di Javi Martinez.



Sfida tra giganti all'Allianz Arena e il primo tempo mantiene le promesse della vigilia: partita spettacolare con occasioni da una parte e dall'altra anche se manca uno dei protagonisti più attesi, l'infortunato Lewandowski. Subito una grossa chance per il Real che al 18' colpisce la traversa con Benzema, la cui girata di testa viene sfiorata da Neuer e finisce sul legno. La risposta del Bayern è micidiale: corner da destra di Thiago Alcantara e imperioso colpo di testa vincente di Vidal che sfugge alla marcatura di Nacho e manda il pallone sotto la traversa. Tedeschi in vantaggio al 25'. Vidal è incontenibile e al 40' va a un passo dalla doppietta con un altro colpo di testa su cross di Robben che finisce fuori di un niente. Squillo di Ronaldo due minuti dopo, ma Neuer c'è. E proprio allo scadere della prima frazione il Bayern potrebbe raddoppiare: Carvajal devia con un braccio una conclusione di Ribery, Rizzoli concede il rigore tra le proteste (giustificate) di Ramos e compagni, ma dal dischetto Vidal spara clamorosamente alle stelle.



Chi sbaglia paga e puntualmente a inizio ripresa ilpareggia. Cross teso dalla destra die splendido destro al volo a incrociare diche non dà scampo a: il portoghese non segnava in Champions daadesso in chiara difficoltà eevita il gol dell'1-2 con un grande intervento su un'incornata di, perfettamente assistito da Modric. E al 61' le cose si complicano ulteriormente per la squadra di Ancelotti:, ammonito tre minuti prima, rimedia il secondo giallo per un fallo sulanciato in contropiede e viene espulso. Bavaresi alle corde:è superlativo al 72' su. Cinque minuti dopo, però, ilpassa in vantaggio: intelligente palla filtrante diperche, in posizione regolare, brucia Bernat e beffacon una spaccata di destro. Non impeccabile stavolta il portierone tedesco. Perè il gol numero 100 in competizioni Uefa con squadre di club:. Minuti finali di grande sofferenza per il, ma la squadra dinon riesce a trovare il terzo gol. Il ritorno alsarà un'altra battaglia.