Champions: remuntada Barcellona, poker Dortmund

L'impossibile è diventato possibile! 'Remuntada' per il Barcellona che travolge 6-1 il Paris Saint Germain al Camp Nou, diventa la prima squadra di sempre a ribaltare uno 0-4 patito nella gara d'andata e vola ai quarti di finale di Champions League: decisivo il gol di Sergi Roberto al 95'. Più semplice era la missione del Borussia Dortmund che, battuto 1-0 a Lisbona, asfalta 4-0 il Benfica con tripletta di Aubameyang.

Partita incredibile al Camp Nou dove il Barcellona era chiamato alla 'remuntada' in virtù del 4-0 subito a Parigi dal Paris Saint Germain. I blaugrana partono forte e al 3' fanno 1-0 con Suarez di testa; prima dell'intervallo è una magia di tacco di Iniesta a provocare l'autogol di Kurzawa del 2-0. In avvio di ripresa Neymar subisce fallo in area e Messi trasforma il rigore: 3-0 al 50'. La rimonta è quasi completata, tutto il popolo catalano ci crede ma al 62' il PSG segna con un gran destro in area di Cavani su sponda aerea di Kurzawa e zittisce il Camp Nou perchè ora ai blaugrana servono altri tre gol per passare.

La 'remuntada' sembra ancor più incredibile ma nel finale accade l'imponderabile: all'88' Neymar si inventa il 4-1 con una perla su calcio di punizione, al 91' ancora il brasiliano spiazza Trapp su calcio di rigore e a tempo scaduto, al 95', il solito Neymar mette una palla morbida in area, la difesa del PSG è ferma e Sergi Roberto insacca andando a deviare al volo col destro. E' il gol che fa esplodere il Camp Nou, celebra la supremazia blaugrana e consegna alla Champions la più grande rimonta di sempre.

Meno epica e clamorosa ma sempre rimonta è a Dortmund dove il Borussia travolge 4-0 il Benfica e ribalta lo 0-1 patito a Lisbona. I gialloneri di Tuchel sono già avanti al 4' quando Aubameyang realizza di testa su azione di calcio d'angolo. In avvio di ripresa il Dortmund trova il decisivo raddoppio del baby americano Pulisic che col destro scavalca il portiere in uscita. Passano tre minuti e arriva il tris Aubameyang che all'86' firma il 4-0 e completa la tripletta personale.