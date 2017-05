Champions: il Real vede la finale, l'Atletico cerca l'impresa

L'Atletico Madrid attende il Real allo stadio Calderon nel ritorno delle semifinali di Champions League. La squadra di Zidane ha vinto 3-0 il match d’andata grazie ad una straordinaria tripletta di Cristiano Ronaldo. I Blancos hanno dunque più di un piede nella finale del prossimo 3 giugno a Cardiff ma i Colchoneros faranno di tutto per cercare di completare una clamorosa rimonta e strappare il pass per l'ultimo atto contro la Juventus.

I precedenti sono tutti in favore del Real Madrid che ha vinto i quattro derby fin qui disputati nella massima competizione europea. Il primo scontro risale alla Coppa dei Campioni 1958/59 ed è servita addirittura una terza gara (quella di ripetizione) per decidere quale delle due squadre dovesse andare in finale. Le Merengues, dopo aver vinto 2-1 in casa, persero 1-0 al ritorno ma si imposero 2-1 nella gara di ripetizione. Il confronto successivo avvenne 55 anni dopo: nell'ultimo atto della Champions 2014 a Lisbona la squadra allenata da Ancelotti alzò la coppa al cielo imponendosi 4-1 ai supplementari. La stagione successiva l'Atletico si arrese ai quarti perdendo 1-0 nel ritorno del Bernabeu dopo lo 0-0 casalingo. Infine nel 2015-16 il Real trionfò in finale a Milano ai rigori.

A rendere ancora più in salita la strada per gli uomini di Simeone ci pensano le statistiche. Nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio di tre reti dopo una semifinale d'andata in Champions. I Colchoneros scenderanno però in campo con l'obiettivo di onorare al meglio il loro stadio. Al Vicente Calderon, inaugurato nel 1966, l'Atletico giocherà l'ultima sfida di Champions della sua storia prima del trasferimento nella prossima stagione al più moderno Wanda Metropolitano. Per il Real, vincitore fin qui in 11 edizioni, si tratta della settima semifinale di Champions League consecutiva (record per la competizione), la 28esima complessiva considerando anche la Coppa dei Campioni.