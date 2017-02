Champions: Real Madrid-Napoli in diretta. Live

Real Madrid-Napoli 0-1 in corso

Rete: 8' Insigne (N)

Il Napoli è di fronte all'esame di maturità. La sfida di stasera alle 20.45 allo stadio Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, nell'andata degli ottavi di Champions League, è un test fondamentale per la squadra di Maurizio Sarri, uno di quegli spartiacque che possono lanciare definitivamente i partenopei nell'elite del calcio europeo. Entrambe le squadre vengono da due successi in campionato ma il Napoli è apparso più brillante e sicuro. La squadra di Sarri, che punterà sull'esperienza di Reina, Albiol e Callejon (tre che conoscono bene il Bernabeu per averci giocato sia con la maglia del Real, sia da avversari) e sulla vicinanza morale di Diego Armando Maradona, a Madrid con la squadra, si presenterà col tridente leggero composto da Insigne, Mertens e appunto Callejon, un modulo ormai collaudato e il cui spettacolo è apprezzato ormai in tutta Europa. Viceversa il Real sa che non può fallire fra le mura amiche perchè il ritorno al San Paolo sarà di certo un inferno.