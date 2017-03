Champions: Psg contestato al rientro, Thiago Motta investe un tifoso

Il Barcellona scrive una nuova pagina la storia del calcio diventando la prima squadra a completare la rimonta vincendo 6-1 il ritorno dopo lo 0-4 subito all'andata degli ottavi di Champions League per mano del Paris Saint Germain. Come sempre accade, se dal lato blaugrana la gioia è incontenibile, nell'ambiente dei francesi si respira aria di rassegnazione e umiliazione. Al rientro a Parigi della squadra di Emery dalla disfetta spagnola, all'aeroporto Le Bourget di Parigi ci sono stati attimi di pura tensione.

Attorno alle 5 del mattino, secondo quanto riportato da 'Le Parisien', un gruppo di tifosi ha duramente contestato calciatori e staff tecnico al grido di 'Vergogna, Vergogna!'. I giocatori, scuri in volto, si sono infilati nelle loro auto senza rilasciare dichiarazioni. Alcuni supporter, a quel punto, hanno cercato di bloccare la strada e uno di loro è stato investito da Thiago Motta che cercava di passare. Colpito alla schiena, l'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco presenti e poi trasportato all'ospedale Saint-Denis per i controlli del caso.