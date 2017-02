Champions: Porto-Juventus 0-2, le pagelle

Le pagelle di Porto-Juventus, terminata 0-2



JUVENTUS



Buffon s.v. Nessuna parata, solo pallone gestiti con i piedi per disimpegnarsi sul pressing avversario.

Barzagli 6.5 Rientro di tutto riposo: il Porto, una volta in inferiorità numerica, non attacca quasi mai.

Dani Alves 7 Come Pjaca, al primo pallone che tocca fa gol: rete tutt'altro che banale, dopo tanto tempo ai box, ora si può dire che è tornato davvero.

Chiellini 6 In difficoltà solo in avvio quando deve fermare fallosamente Andrè Silva nei pressi dell'area di rigore. Poi ha vita facile.

Alex Sandro 6.5 Come Lichtsteiner può dedicarsi esclusivamente alla fase di spinta, mette tanti palloni in area e serve l'assist a Dani Alves.

Lichtsteiner 6.5 Gioca praticamente solo nella metà campo offensiva, attacca continuamente Telles e alla fine lo costringe all'entrata del secondo giallo. Molto continuo, lascia il posto a Dani Alves solo per stanchezza, però il brasiliano segna. Marchisio s.v. Entra a gara chiusa, partecipa solo al torello conclusivo.

Cuadrado 6 Meriterebbe un voto superiore per quanto corre, ma i suoi cross nella ripresa sono troppo spesso imprecisi. Avrebbe dovuto osare di più nel puntare l'avversario.

Pjanic 6 Non trova spazi per esplodere il suo tiro, ha un paio di buone intuizioni per Higuain e Dybala, ma non era serata per gli assist.

Khedira 6.5 Da tempo non lo si vedeva così brillante, cerca con continuità il gol, ci va vicino tre volte senza fortuna.

Higuain 6.5 A lungo fuori dal gioco nel primo tempo, entra in partita al 39' impegnando Casillas e sale di livello. Sfiora il gol al 66' con una prodezza ad effetto.

Mandzukic 6 Stavolta solo lavoro oscuro, lo si nota poco, anche se si rende utile.

Pjaca 7 Sceglie il momento migliore per rompere il ghiaccio in bianconero: sfrutta il rimpallo e segna con grande precisione. Cambierà la sua stagione?

Dybala 6.5 Si dedica alla squadra ma trova le occasioni per tirare: il primo tentativo è alto, il secondo centra il palo. Comunque fa il suo dovere, ed entra nell'azione del primo gol.

All. Allegri 7 L'espulsione di Telles da' un bel vantaggio, ma l'atteggiamento è quello giusto, e il caso-Bonucci non deconcentra la squadra. Il cambio Pjaca-Cuadrado era tutt'altro che scontato, una mossa coraggiosa che ha pagato subito.



PORTO