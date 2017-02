Champions: poker Paris St. Germain, incubo Barcellona

Il Paris St. Germain asfalta 4-0 il Barcellona al Parco dei Principi e accarezza la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League, traguardo che i catalani centrano da 9 anni consecutivi. Partita senza storia, con la squadra di Unai Emery che va a doppia velocità dall'inizio alla fine. Protagonista Di Maria, autore di una doppietta, ben assistito da Draxler, autore del 2-0, e da Cavani, che firma il poker al 71'.

Ci si aspettava una grande partita e un ottimo Paris St. Germain, ma nessuno avrebbe pensato che i parigini battessero il Barcellona con un rotondo 4-0 e un dominio totale, ancora più netto di quanto dica il risultato. La squadra di Unai Emery parte col pressing, ruba palloni in serie con Rabiot, Matuidi e un brillante Verratti, e al 18' trova l'1-0 dopo almeno due palle gol: lo firma Di Maria con uno splendido calcio di punizione dal limite a giro. Poco dopo il Barcellona ha la chance dell'1-1 ma Trapp è bravo e salva su Andrè Gomes.

E' l'unico squillo del Barça perchè poi è solo PSG: al 40' il 2-0 nasce da un recupero di Verratti che strappa palla a Messi, parte in contropiede e poi serve Draxler che realizza col destro in diagonale. Nella ripresa, al 55' arriva il tris del Paris ancora con Di Maria che insacca con un sinistro dal limite e firma la doppietta personale nel giorno del suo 29esimo compleanno, poi al 71' arriva il poker di Cavani che riceve il filtrante di Meunier e buca Ter Stegen col diagonale festeggiando lui pure il compleanno, il 30esimo. Nel finale si rivede il Barcellona che all'84' colpisce il palo con l'incornata di Umtiti ma la reazione bluagrana non va oltre.

Mercoledì 8 marzo ci sarà la sfida di ritorno al Camp Nou: sarà una prova quasi impossibile per il Barcellona che certamente farà di tutto per provare ed evitare la prima eliminazione agli ottavi dalla stagione 2006-07 contro il Liverpool. Nessuno finora è mai riuscito a ribaltare uno 0-4.