Champions: Paris St. Germain-Barcellona da brividi

Si alza il sipario sulla fase ad eliminazione diretta della Champions League e il programma degli ottavi di finale si apre con due sfide di prestigio: al Parco dei Principi di Parigi il Paris St. Germain di Cavani e Verratti riceve il Barcellona delle stelle Messi, Neymar e Suarez mentre al Da Luz di Lisbona il Borussia Dortmund altalenante di questo periodo fa visita al Benfica di Edu Salvio e del roccioso Lindelof.

PSG-Barcellona è ormai diventata una grande classica della Champions League visto che le due squadre si sono sfidate 6 volte tra il 2013 e il 2015 con quattro successi blaugrana (gli ultimi tre consecutivi), un pareggio e una vittoria francese. I parigini, quest'anno allenati da Unai Emery e attualmente secondi in Ligue 1 a -3 dal Monaco, vanno a caccia dei quarti di finale per il quinto anno di fila anche se non sarà semplice visto che la squadra di Luis Enrique è in un ottimo momento di forma (6-0 in casa dell'Alaves nell'ultimo turno di Liga) e cerca il pass per i quarti per il decimo anno consecutivo, un record. Oltre tutto il PSG deve far fronte alle assenze di Thiago Silva e Thiago Motta mentre il Barça deve fare a meno di Mascherano e Vidal.

Sfida quasi inedita invece tra Benfica e Borussia Dortmund visto che le due squadre si sono affrontate soltanto nella prima fase della Coppa dei Campioni 1963 con un successo casalingo per entrambe. I lusitani di Rui Vitoria si presentano da capolista in Portogallo e vengono dal successo per 3-0 sull'Arouca: puntano a raggiungere i quarti per la terza volta in sei stagioni e potrebbero approfittare di un momento non brillante dei tedeschi. I gialloneri di Tuchel infatti, pur avendo chiuso il girone davanti al Real Madrid col nuovo record assoluto di gol segnati, 21, stanno faticando in Bundesliga dove sono quarti a -15 dal Bayern e vengono dalla sconfitta sul campo del fanalino di coda Darmstadt.