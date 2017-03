Champions: Napoli-Real Madrid 1-3, le pagelle

Le pagelle di Napoli-Real Madrid, terminata 1-3



NAPOLI

Reina 6 Mai impegnato. Non può nulla sui gol di Ramos.

Hysaj 6 Qualche buona copertura e diagonali perfette. In avanti però, non si propone con la giusta costanza.

Ghoulam 6 Nel primo tempo si propone con costanza, mettendo al centro palloni interessanti e liberando spazio per le iniziative di Insigne. Nella ripresa si vede meno.

Koulibaly 5 Distratto. Perde qualche pallone sanguinoso per eccesso di sicurezza, e nell'unica occasione che il Real crea nel primo tempo si perde completamente Ronaldo. Impreciso anche in zona gol.

Albiol 6,5 Rimedia agli errori del compagno di reparto con esperienza. Non patisce l'emozione del big match.

Diawara 6 Ordinato, forse un po' scolastico. La pressione del big match non scalfisce la sua sicurezza, e gestisce il centrocampo azzurro con la solita personalità.

Hamsik 7 Il suo primo tempo è un manifesto del centrocampista moderno: corre, lotta, recupera palloni e dispensa assist, come il piattone che libera Mertens in occasione del vantaggio. Il migliore dei suoi.

Rog 6 Entra nel momento più difficile della partita, non riesce ad incidere.

Allan 5.5 Troppo nervoso. Recupera qualche buon pallone, ma non gioca con la solita scioltezza. Si fa ammonire ingenuamente, e Sarri lo toglie per paura di rimanere con l'uomo in meno.

Zielinski s.v. Entra quando ormai è già tutto deciso.

Milik 6 Il polacco tocca pochissimi palloni.

Mertens 6.5 Sette gol degli ultimi dieci siglati dal Napoli in Champions, hanno visto il suo zampino (cinque gol e due assist). Apre le marcature con un piattone preciso, nel secondo tempo sparisce, come tutta la squadra di Sarri.

Callejon 6.5 E' l'ultimo a mollare. Corre fino al 90' non risparmiandosi anche in copertura e in raddoppio. Davanti però, non riesce ad essere incisivo come vorrebbe.

Insigne 6.5 Nel primo tempo ispira ogni azione del Napoli con tocchi raffinati e qualche bella sgroppata sulla sinistra. Nella ripresa cala di tono, complice il calo fisico e soprattutto il contraccolpo psicologico della doppietta di Ramos.

All. Sarri 6.5 Il suo Napoli è perfetto, ma solo per un tempo. Gli azzurri dominano i blancos sotto ogni punto di vista, ma non basta contro la qualità dei singoli a disposizione di Zidane. Unico appunto: occasione dei gol, la marcatura a zona è parsa inadatta, specie contro un fuoriclasse dello stacco come Sergio Ramos.



REAL MADRID