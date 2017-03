Champions: Napoli bello a metà, è festa Real Madrid

In un San Paolo da record, per il ritorno degli ottavi di Champions League, il Napoli si arrende al Real Madrid: 1-3 il risultato finale. Gli azzurri giocano un primo tempo perfetto, dominano il campo, trovano il vantaggio con Mertens al 24' e colpiscono anche un palo. Ma non basta. Nella ripresa, in cinque minuti, la ribalta Sergio Ramos, che per due volte sale in cielo e incorna di testa senza lasciare scampo a Reina. Nel finale, la chiude Morata con un facile tap-in: finisce 1-3, azzurri eliminati dalla competizione, Real ai quarti.



Il primo tempo degli uomini di Sarri sembra il preludio giusto per l'impresa. Pressing asfissiante a tutto campo, Real incapace di uscire dalla propria metà campo, costretto a tenere undici uomini dietro la linea del pallone. Il gol azzurro arriva al 24' dopo un'azione tutta di prima: Hamsik apre il piatto e libera Mertens, che conclude con il sinistro e supera Navas. Blancos incapaci di reagire, solo i partenopei in campo. Al 38' la migliore occasione per il 2-0 Napoli: palo di Mertens, che incrocia con il destro ma trova solo il montante. Nell'unica occasione concessa al Real nel primo tempo, CR7 colpisce il palo a porta vuota dopo aver saltato anche Reina. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0, San Paolo in estasi.



Nella ripresa però, arriva subito la doccia fredda targata. Il centrale spagnolo, nell'arco di cinque minuti ribalta il risultato con due incornate su situazione di calcio d'angolo: ildifende a zona e il numero 4 riesce a staccare indisturbato in entrambe le occasioni, mettendo il pallone alle spalle di. Gli azzurri accusano il colpo dell'1-2,comprende la situazione e inizia a togliere i titolarissimi, concedendogli una passerella in unvestito a festa. Nel recupero finale, gloria personale anche per l'ex Juve Alvaro, che mette in porta una respinta corta die porta il match sul definitivo 1-3. I partenopei salutano la competizione, ma il 6-2 complessivo in favore deiè bugiardo: gli uomini diescono comunque tra gli applausi.