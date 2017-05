Champions: Monaco-Juventus, sfida da brividi

E' la sfida degli opposti Monaco-Juventus, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League: da una parte i monegaschi, squadra giovanissima e di talento, che segna tanto e subisce anche molto, dall'altra i bianconeri, formazione esperta e navigata, che fa della grande difesa e dell'organizzazione di gioco il suo punto di forza. In palio c'è la finalissima di Cardiff dove il Real Madrid ha già messo un piede dopo il 3-0 all'Atletico.

La squadra di Jardim è una sorpresa a questo punto della competizione ma nella fase ad eliminazione diretta è stata eccezionale, con almeno 3 gol in ogni partita tra ottavi e quarti di finale (i primi a riuscirci): vero anche che ci sono i 16 subiti in tutta la stagione europea. Il simbolo di questo Monaco è senza dubbio è Kylian Mbappé, 18 anni e già diventato il desiderio di mercato delle big d'Europa: per lui 5 gol in 4 gare tra ottavi e quarti, il primo di sempre a segnare in ogni partita. C'è grande attesa per il duello a distanza con Gonzalo Higuain: il 'Pipita' ha prodotto 13 reti in 38 match nella fase a gironi ma soltanto 2 gol in 24 partite della fase a eliminazione diretta.

Sarà il quinto confronto in Champions League tra Monaco e Juventus: due anni fa i bianconeri si imposero nei quarti (1-0 a Torino, 0-0 nel Principato) e poi volarono in finale a Berlino, nel 1998 fu semifinale, come ora. I bianconeri vinsero 4-1 a Torino, poi persero 3-1 al Louis II ma andarono in finale, anche quella persa ad Amsterdam col Real Madrid.