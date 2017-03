Champions: il Monaco elimina il City, Atletico ai quarti

Se non si può parlare di un'impresa poco ci manca. Il Monaco accede ai quarti di finale di Champions League battendo 3-1 il Manchester City nella gara di ritorno degli ottavi allo stadio Louis II. La squadra del Principato riesce a ribaltare il 5-3 subito all'andata in Inghilterra e ad imporsi anche senza Falcao, infortunato pochi minuti prima del match. Le reti dei monegaschi portano la firma di Mbappé, Fabinho e Bakayoko mentre per i citizens è inutile il momentaneo 2-1 di Sané. Avanza ai quarti anche l'Atletico Madrid a cui basta lo 0-0 casalingo con il Bayer Leverkusen dopo la vittoria per 4-2 in trasferta all'anda.

Al Louis II il Monaco, scosso per l'assenza dell'infortunato Falcao, parte comunque fortissimo e si trova in vantaggio dopo 8 minuti con una deviazione sotto porta di Mbappé su palla messa in mezzo da Bernardo Silva. Al 29' Fabinho raddoppia con un rigore in movimento su perfetto assist di Mendy, scattato via sulla sinistra dopo una splendida azione del giovane Mbappé. Dopo un primo tempo disastroso il City si sveglia nella ripresa e sfiora più volte la rete che arriva al 71' con un tap-in vincente di Sané dopo la parata di Subasic sul tiro di Sterling. A questo punto sarebbe il City ad accedere ai quarti ma al 77' arriva la rete del definitivo 3-1 di Bakayoko che, di testa, regala il passaggio del turno al Monaco. Guardiola esce così di scena dalla Champions mentre i ragazzi di Jardim proseguono l'avventura.

Forte del 4-2 dell'andata, l'Atletico Madrid si limita al compitino nel match casalingo col Bayer Leverkusen. Tutto il pubblico del Vicente Calderon si alza in piedi nella ripresa per applaudire Oblak, autore di due parate ravvicinate che negano la gioia del gol a Volland. I Colchoneros gestiscono l'ampio vantaggio e volano ai quarti.