Champions: Monaco da favola, Dortmund a casa

Continua la favola Monaco che fa fuori il Borussia Dortmund e conquista la semifinale di Champions League, la quarta della sua storia e la prima dal 2003-04 quando poi perse in finale col Porto di Mourinho. La squadra di Jardim, forte del 3-2 maturato all'andata in Germania, si ripete in casa imponendosi per 3-1: protagonisti il baby Mbappè, Falcao e Germain; per i gialloneri inutile il momentaneo 2-1 di Reus.

La sfida dello stadio Louis II parte fortissimo perchè il Monaco sblocca il risultato dopo 3 minuti. Mendy penetra centralmente, scarica un violento sinistro, Burki respinge corto e Mbappè, tutto solo in area, insacca col sinistro l'1-0: il 18enne talento dei monegaschi entra dritto nella storia della Champions perchè nessuno prima di lui era riuscito a segnare in tutte le partite della sua prima volta nella fase ad eliminazione diretta (5 reti in 4 gare tra ottavi e quarti). Incassato il gol il Borussia Dortmund prova a reagire ma non è troppo fortunato perchè al 14' il pallone calciato da Sahin su punizione si infrange sulla traversa. Ai tedeschi non ne va bene una e infatti al 17' il Monaco fa 2-0 con Falcao che, tutto solo in area, incorna di testa il traversone da sinistra di Lemar. Si tratta nel 45esimo centro in 50 gare nelle coppe europee per il 'Tigre' colombiano.