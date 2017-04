Champions: Leicester per il sogno semifinale, Atletico per la conferma

Il Leicester attende l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra inglese non vuole smettere di sognare e, tra le mura amiche del King Power Stadium, farà di tutto per ribaltare l'1-0 subito nel match d'andata al Calderon dall'Atletico Madrid per il rigore di Griezmann e centrare così la prima storica semifinale di Champions della sua storia. Agli ottavi le Foxes hanno eliminato il Siviglia: pur perdendo 2-1 all'andata nell'ultima partita di Claudio Ranieri in panchina, riuscirono a conquistare il passaggio del turno con un secco 2-0 in casa.

Compreso il match di mercoledì scorso, sono fin qui 5 i precedenti tra le due squadre: nel primo turno della Coppa Uefa 1997/98 gli spagnoli si imposero 2-1 in casa e 2-0 in trasferta (con un gol di Vieri) mentre nel primo turno della Coppa delle Coppe 1961/62 terminò 1-1 l'incontro dell'andata in Inghilterra con i Colchoneros che vinsero 2-0 il ritorno. La squadra di Simeone punta ad entrare in semifinale per la terza volta negli ultimi quattro anni.