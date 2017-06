Champions League: trionfo Real Madrid, 4-1 alla Juventus

A Cardiff arriva un’altra delusione europea per la Juventus, travolta 4-1 da un Real Madrid dirompente nella finale di Champions League. Per i madrileni è il secondo titolo consecutivo: era accaduto l’ultima volta al Milan nel biennio 1988-89, quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni. Per i blancos è il titolo di Campione d’Europa numero 12.



Parte benissimo la Juve: dopo 3’, colpo di testa di Higuain bloccato da Navas. Il Pipita ci riprova da fuori area un minuto dopo: tiro centrale ma potente, che il portiere madrileno controlla in due tempi. La prima vera occasione è sempre di marca bianconera: al 7’ destro insidioso di Pjanic dal limite che Navas respinge in tuffo. La squadra di Allegri è a lungo padrona del campo, ma il Real, sornione, colpisce alla prima chance: Cristiano Ronaldo apre a destra per Carvajal, passaggio di ritorno al portoghese e destro preciso nell’angolino, per l’1-0 dei Blancos al 20’. La Juve si riprende in fretta dallo choc, e impatta al 27’: Higuain serve in area Mandzukic che prima stoppa di petto, e poi beffa Navas con una pregevole conclusione in acrobazia che vale l’1-1. Finale di frazione con gli spagnoli più manovrieri, ma nessun’altra azione pericolosa per i due portieri.



La ripresa sembra promettere equilibrio, e invece la Juve sparisce completamente. Il Real domina fin dai primi minuti, schiacciando i piemontesi nella loro metà campo, e il gol di Casemiro, realizzato con un destro da lontano che sorprende Buffon, arriva tutt’altro che inatteso al minuto 61. Passano tre minuti e il Real fa tris con Cristiano Ronaldo, che spinge in rete un cross dal fondo di Modric: 3-1, e gara chiusa, anche se la Juve avrebbe l’opportunità di riaprirla all’82’, quando un colpo di testa di Alex Sandro esce a fil di palo. All’84’ i Campioni d’Italia restano in 10 per il secondo giallo a Cuadrado, reo di uno spintone a Sergio Ramos (che accentua parecchio il contatto). Il poker madridista giunge al 90’ con il subentrato Asensio, abile a mettere in rete un cross dal fondo di Marcelo. E finisce così, con l’ennesimo trionfo del Real, e un’altra finale persa, la settima, per la Juventus.



TABELLINO

Juventus-Real Madrid 1-4



MARCATORI: 20' Ronaldo (R), 27' Mandzukic (J), 61' Casemiro (R), 64' Ronaldo (R), 90' Asensio (R).

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6; Chiellini 5,5, Alex Sandro 6,5, Barzagli 5,5 (66' Cuadrado 4,5), Bonucci 5,5; Dani Alves 5,5, Pjanic 6 (70' Marchisio 5,5); Khedira 5,5, Higuain 6, Mandzukic 7; Dybala 5,5 (78' Lemina 5,5).

A disposizione: Neto, Benatia, Lichtsteiner, Asamoah.

Allenatore: Massimiliano Allegri 6.

REAL-MADRID (4-3-1-2): Navas 6,5; Carvajal 6, Ramos 6, Varane 6, Marcelo 7; Kroos 6 (88' Morata sv) , Casemiro 7, Modric 6,5; Isco 6,5 (83' Asensio 6,5) ; Ronaldo 8, Benzema 5,5 (77' Bale 5,5) .

A disposizione: Casilla, Nacho Fernandez, Danilo, Kovacic.

Allenatore: Zinedine Zidane 7.

ARBITRO: Felix Brych 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 12' Dybala (J); 32' Ramos (R); 42' Carvajal (R); 53' Kroos (R); 66' Pjanic (J); 70' Alex Sandro (J); 72' Cuadrado (J); 84' Cuadrado (J).

ESPULSI: 84' Cuadrado (R).

ANGOLI: 1-1.

RECUPERO: pt 2, st 4



LE PAGELLE COMMENTATE





Arbitro:- Non all'altezza di una finale di Champions: troppo tollerante nei confronti dei madrleni, e restio ad estrarre cartellini nei confronti della squadra di Zidane. Nel finale abbocca alla sceneggiata di Sergio Ramos che causa l'espulsione di Cuadrado.

Allenatore: Allegri 6 - Non riesce a scuotere i suoi nella ripresa, quando il Real prende il sopravvento. Neppure i cambi danno un contributo concreto.

Allenatore: Zidane 7 - Facile vincere con Cristiano Ronaldo, però ottiene dai suoi giocatori una grande ripresa, dopo un primo tempo poco brillante.