Champions League, semifinale: Real Madrid-Atletico Madrid, la rivincita

Occhi puntati sul Santiago Bernabeu, dove si gioca Real Madrid-Atletico Madrid, andata della semifinale di Champions League. Gli uomini di Zidane e Simeone cercano la seconda finale di fila dopo quella disputatasi tra le due formazioni a San Siro lo scorso 28 maggio. Simeone, invece, vuole sfruttare il vantaggio del turno in trasferta per presentarsi al Vicente Calderon tra una settimana con un eventuale bonus da poter difendere.





Ancora loro. Ancora derby. Ancora. Allo stadiosi gioca l’andata della prima semifinale di. Si affrontano nuovamente i blancos e i colchoneros. Entrambe le formazioni vanno a caccia della seconda finale di fila. Gli uomini di Simeone vorranno riscattarsi dopo il recente passato europeo: negli ultimi tre anni, infatti,è sempre stato eliminato dal, e per ben due volte in finale. Nel 2013/2014, dopo il gol di Godin al, la coppa dalle grandi orecchie era davvero ad un passo. Nel recupero, però, ci ha pensatoa prolungare la sfida ai supplementari dove, con, ilha poi vinto la sua decima

Nel 2014/2015, invece, il doppio confronto ai quarti di finale è terminato 1-0 in favore degli uomini allora allenati da Ancelotti. Dopo lo 0-0 al Vicente Calderon, ci ha pensato Chicharito Hernandez a regalare la semifinale al Real Madrid, eliminato poi dalla Juventus. Infine, nella scorsa edizione, è andato in scena, a San Siro, il secondo derby madrileno in finale. Dopo il vantaggio di Sergio Ramos è arrivato il pareggio di Carrasco. Precedentemente, però, c’era stato il rigore fallito da Griezmann. Il resto è storia nota: errore di Juanfran ai rigori e penalty decisivo di Ronaldo per l’undicesimo trofeo del Real. Dopo 3 anni sfortunati, l’Atletico grida vendetta.

L’andata al Bernabeu può essere certamente un vantaggio per i Colchoneros, che vorranno approfittare per primi della regola del gol in trasferta. L’obiettivo è ottenere un risultato positivo, magari anche una vittoria, da poter difendere al Vicente Calderon il 10 maggio, giorno della semifinale di ritorno. A far sperare gli uomini di Simeone è stato lo scorso Clasico vinto dal Barcellona per 3-2, ultima gara interna del Real Madrid. Quella è stata l’unica sconfitta dei blancos in casa, la seconda in stagione se si considera l’1-2 del Celta Vigo in Copa Del Rey e se si esclude l’1-2 del Bayern Monaco ai quarti, che ha prolungato la sfida fino ai supplementari. Il doppio confronto in campionato, però, sorride agli uomini di Zidane: 0-3 al Vicente Calderon, 1-1 al Bernabeu.