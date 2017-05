Champions League, Real Madrid-Atletico Madrid 3-0: pagelle e highlights. Diretta

Real Madrid-Atletico Madrid 3-0, giocata oggi martedì 2 maggio 2017 alle ore 20:45. Match valido per la semifinale d'andata di Champions League. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bernabeu.



Dominio Real nel match di andata delle semifinali di Champions League: la formazione allenata da Zidane conquista il derby di Madrid. Atletico battuto 3-0 al Bernabeu grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo. Zidane preferisce Isco a James Rodriguez per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Benzema. Simeone conferma il 4-4-2: la novità è Lucas Hernandez sulla destra. L'Atletico parte meglio ma è il Real ad essere per primo pericoloso: al 7' Oblak interviene male sul tiro di Carvajal e si salva nel rimpallo con Benzema. L'estremo difensore non può nulla al 10' quando Ronaldo anticipa Savic sul tiro-cross dalla destra di Casemiro: 33esimo centro in stagione per il portoghese e 1-0 Real. I Colchoneros sbandano dopo la rete incassata: al 17' miracolo di Oblak sul colpo di testa di Varane. Un minuto più tardi palla persa dalla formazione di Zidane, Gameiro a tu per tu con Keylor Navas non riesce a dribblarlo. Dominio dei padroni di casa nella fase centrale di primo tempo: al 24' Modric calcia di poco a lato, al 29' rovesciata di Benzema e palla di un soffio alta. Nel finale di frazione si rivede la squadra di Simeone, pericolosa su calcio piazzato con Godin.



Come a inizio match, anche in apertura di secondo tempo l'Atletico cerca di essere più aggressivo ma senza creare pericoli ai padroni di casa: Simeone inserisce anche Torres e Gaitan e protesta per la mancata espulsione per doppia ammonizione di Isco al 64'. La partita non vive sussulti fino al 73' quando Benzema protegge palla, serve Ronaldo che vince il contrasto con Filipe Luis e con una sassata fulmina Oblak. Il Bernabeu è in festa ma la serata perfetta del Real non è ancora finita: all'86' il neoentrato Vazquez confeziona l'assist per il portoghese che completa la tripletta personale e chiude i conti. Finisce 3-0: la squadra di Zidane ha già il biglietto per la finale di Cardiff, i Colchoneros sono chiamati a una rimonta quasi impossibile tra otto giorni in quello che sarà l'ultimo match di Champions League della storia al Calderon.



TABELLINO

Real Madrid-Atletico Madrid 3-0

MARCATORI: 10' Ronaldo (R), 73' Ronaldo (R), 86' Ronaldo (R).

REAL-MADRID (4-3-3): Navas 7; Carvajal 7 (46' Nacho Fernandez 7), Ramos 6, Varane 6, Marcelo 7; Kroos 7, Casemiro 7,5, Modric 7; Isco 7 (67' Asensio 6), Ronaldo 8, Benzema 7,5 (78' Lucas Vazquez 6,5).

A disposizione: Casilla, James Rodriguez, Kovacic, Morata.

Allenatore: Zidane Zinedine 6,5.

ATLETICO-MADRID (4-4-2): Oblak 6,5; Godin 5, Filipe Luis 4,5, Savic 4,5, Lucas Hernandez 5,5; Koke 5,5, Saul Niguez 5 (58' Gaitan 5,5) , Gabi 5,5, Griezmann 5; Carrasco 5 (68' Correa 5) , Gameiro 4,5 (58' Torres 5) .

A disposizione: Moyá, Rodriguez, Tiago , Thomas.

Allenatore: Simeone Diego 5.

ARBITRO: Martin Atkinson 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 26' Koke (A); 49' Isco (R); 54' Saul Niguez (A); 83' Savic (A).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 8-3.



RECUPERO: pt 1, st 3