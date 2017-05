Champions League, Monaco-Juventu 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Monaco-Juventus 0-2, giocata oggi mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 20:45. Match valido per la semifinale d'andata di Champions League. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Stade Louis II.

Allo stadio Louis II, la Juventus supera 2-0 il Monaco nella semifinale d’andata della Champions League: decisiva la doppietta di Higuain al 29’ e 59’, come le grandi parate di Buffon su Mbappè, Falcao e Germain.

Partenza autoritaria della Juve, ma le prime vere occasioni sono dei padroni di casa: al 13’ Mbappè, in sospetto fuori gioco, colpisce di testa da ottima posizione ma il tiro non impensierisce Buffon. Ben più insidioso, il gioiello monegasco, tre minuti dopo: conclusione dal limite dell’area piccola che il portiere bianconero respinge d’istinto. Passato lo spavento, la Juve torna a macinare gioco e passa in vantaggio al 29’: Higuain innesca Dani Alves che gli restituisce il pallone di tacco in area; destro nell’angolino, e 1-0 per i bianconeri. La reazione del Monaco è inconsistente, mentre al 38’ Dybala ci prova su punizione chiamando alla parata, facile, Subasic.



La ripresa vede i biancorossi subito in avanti: al 47’ Falcao si libera al tiro in area ma conclude centralmente, e Buffon ringrazia. Nonostante la pressione la Juve non rinuncia ad attaccare: al 55’ Subasic respinge di piede un insidioso diagonale di Marchisio. Quatro minuti più tardi, il raddoppio: Dani Alves scambia con Dybala e crossa per Higuain, che di sinistro batte il portiere nell’area piccola. Al 59’ è 2-0 Juve. Il Monaco sbanda, attacca senza lucidità e solo al 90’ costruisce una grande chance: punizione di Moutinho e colpo di testa di Germain indirizzato sotto la traversa, ma Buffon, con un colpo di reni, devia il pallone oltre la traversa.

TABELLINO

Monaco-Juventus 0-2



MARCATORI: 29' Higuain (J), 59' Higuain (J).

MONACO (4-4-2): Subasic 6,5; Fabinho 6, Jemerson 5,5, Sidibé 5,5, Glik 5,5; Dirar 6, Bernardo Silva 6 (81' Touré 6), Bakayoko 5,5 (67' Joao Moutinho 6,5), Lemar 6 (67' Germain 6); Falcao 6, Mbappé 6,5.

A disposizione: De Sanctis, Jorge, Raggi, Cardona.

Allenatore: Leonardo Jardim 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 7,5; Chiellini 6,5, Alex Sandro 6, Barzagli 6, Bonucci 6,5; Dani Alves 7, Pjanic 6 (89' Lemina 6) ; Marchisio 6,5 (81' Rincon 6) , Higuain 8 (77' Cuadrado 6) , Mandzukic 6; Dybala 6,5.

A disposizione: Neto, Benatia, Lichtsteiner, Asamoah.

Allenatore: Massimiliano Allegri 7.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 21' Bonucci (J); 37' Fabinho (M); 58' Marchisio (J); 69' Chiellini (J).

ESPULSI: nessuno.

RECUPERO: pt 0, st 3

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: LAHOZ 6,5 - Sceglie di fischiare poco, la gara è spigolosa ma corretta e la gestisce senza troppi problemi.

Allenatore: JARDIM 6 - Il suo attacco va a sbattere contro Buffon, e con questa difesa ballerina può fare poco.





Allenatore:- Azzecca la scelta di Dani Alves avanzato, con Barzagli dietro. Partita interpretata con intelligenza e pazienza, in attesa di sfruttare le occasioni giuste.