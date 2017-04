Champions League: Juventus-Barcellona 3-0, le pagelle

Le pagelle di Juventus-Barcellona, terminata 3-0



JUVENTUS



Buffon 7 Decisivo sul risultato di 1-0 a chiudere lo specchio su Iniesta. Poco impegnato considerando l'attacco stellare che doveva affrontare.

Barzagli s.v. Subentra a Pjanic nel finale, contrastando Neymar nel recupero in un uno contro uno.

Dani Alves 7 Contro la sua ex squadra, mostra grande volontà ed annulla per oltre un'ora di partita il connazionale Neymar.

Chiellini 7.5 Bene in marcatura e in fase di impostazione dell'azione, a inizio ripresa sfrutta la differenza di statura col suo marcatore Mascherano firmando la rete del 3-0

Bonucci 6.5 Alterna chiusure spettacolari a qualche sbavatura che per poco non si rivela fatale, come quella su Suarez a metà ripresa

Alex Sandro 7.5 Costituiva l'unico dubbio di formazione alla vigilia, Allegri lo schiera dal 1' e lui risponde al meglio non spingendo come al solito ma contribuendo a limitare al meglio Messi e in generale tutta la catena di destra del Barcellona.

Cuadrado 6.5 Propizia l'1-0 di Dybala, aiuta la squadra a distendersi sulla destra ma manca di concretezza su un paio di ripartenze

Lemina 6 Prende il posto di Cuadrado e nel quarto d'ora finale contribuisce al raggiungimento di una storica vittoria.

Pjanic 7 Si vede più in fase difensiva che in fase di impostazione: dà equilibrio. Determinante sui calci piazzati, regala l'assist per il 3-0 di Chiellini

Khedira 6.5 Rischia in fase di disimpegno nel primo tempo, si fa vedere molto in fase di inserimento e a inizio ripresa per poco non va a segno.

Rincon s.v. Allegri lo lancia nella mischia nel finale, lui aiuta il centrocampo a chiudere tutti gli spazi.

Higuain 5.5 Tanto movimento per la squadra, ma si divora un gol e in altre due occasioni poteva fare di più.

Mandzukic 7 Recuperato al meglio dal problema fisico che lo aveva limitato nelle ultime partite, fa il consueto lavoro in fase difensiva e dai suoi piedi, complice una deviazione, nasce il 2-0 di Dybala.

Dybala 8 Con due gioielli spiana la strada per la vittoria della Juventus: è l'eroe della serata

All. Allegri 7 Con coraggio sceglie il 4-2-3-1 offensivo e la partenza lanciata gli regala il doppio vantaggio. L'attenzione difensiva fa il resto per un'impresa storica.



BARCELLONA