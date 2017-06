Champions League, la finale Juventus-Real Madrid. Live

Al Millennium Stadium di Cardiff va in scena Juventus - Real Madrid, la Finale di Champions League. Dopo aver eliminato il Monaco in semifinale, i bianconeri di Massimiliano Allegri cercano di laurearsi campioni d’Europa per la terza volta. I blancos di Zinedine Zidane, invece, arrivano a questa finale dopo aver vinto il doppio confronto nel derby con l’Atletico Madrid, e cercano la dodicesima Coppa dalle grandi orecchie della loro storia, la seconda consecutiva dopo il successo dell’anno scorso di San Siro.

La ‘Vecchia Signora’ cercherà di invertire il trend negativo che l’ha vista vincere solo 2 delle 8 finali disputate nelle 62 edizioni di questa competizione. Anche il Real Madrid, però, vuole sfatare un tabù: da quando la Coppa dei Campioni ha preso il nome di Champions League, nessuno l’ha mai vinta per due anni di fila.