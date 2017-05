Finale Champions: Juventus-Real Madrid, curiosità e numeri

LE FINALI

Il 3 giugno prossimo la Juventus giocherà la sua nona finale di Coppa Campioni/Champions League. Due i successi bianconeri, nell'85 contro il Liverpool, nella tragica gara nello stadio Heysel di Bruxelles, e nel '96 all'Olimpico di Roma contro l'Ajax. Le sconfitte sono arrivate nel '73 con l'Ajax, nell''83 con l'Amburgo, nel '97 con il Borussia Dortmund, nel '98 con il Real Madrid, nel 2003 con il Milan e nel 2015 con il Barcellona. Miglior feeling per la Vecchia Signora nelle altre competizioni internazionali: in Coppa delle Coppe, una finale e una vittoria, in Coppa Uefa tre su tre, in Supercoppa Europea due su due (l'edizione dell'85 tra Juve e Everton non si disputò per la squalifica delle squadre inglesi), nell'Intercontinentale due su tre (i bianconeri rimpiazzarono l'Ajax nel '73). La prima finale europea della storia bianconera fu però quella del 1970-71 in Coppa della Fiere (antenata della Coppa Uefa): la Juve dovette cedere al Leeds, 1-1 in Inghilterra, 2-2 a Torino.



I GOL TOTALI

Sono 10 i gol subiti in finale dalla Juve, a fronte di solo quattro realizzati: in ordine cronoligico, da Platini, Ravanelli, Del Piero e Morata. La marcatura di Fabrizio Ravanelli all'Ajax nel '96 è stata l'unica segnata nel primo tempo.



I GOL RAPIDI

Più d'una finale bianconera si è sbloccata nei minuti iniziali: '73 Rep segnò dopo 4', come Rakitic nel 2015; ne impiegò 9 Magath nell'83. Ravanelli realizzò la rete all'Ajax al 13'.



PRESENZE

Alex Del Piero è lo juventino che ha giocato più volte l'atto conclusivo: quattro finali. Altrettante ne ha vissute dalla panchina Marcello Lippi.



ASSENZE

La Juve ha accusato pesanti assenze in tre finali: nel '98 mancò Ciro Ferrara, nel 2003 Pavel Nedved (per squalifica), nel 2015 Giorgio Chiellini.



JUVE-REAL CONNECTION

Hanno vestito la casacca di entrambe le squadre Luis Del Sol, Michael Laudrup, Zinedine Zidane, Robert Jarni, Fabio Cannavaro, Alvaro Morata, Sami Khedira, Gonzalo Higuain. Tra gli allenatori, hanno seduto su entrambe le panchine Carlo Ancelotti e Fabio Capello.



POLEMICHE ARBITRALI

Inevitabili, quando c'è di mezzo la Juve: nell'83 il rumeno Rainea sorvolò su un'uscita scomposta del portiere Stein su Platini in area tedesca; nell'85 lo svizzero Daina fischiò il penalty che decise la partita per un fallo subito fuori area da Boniek; nel '98 il gol di Mijatovic fu realizzato in off-side; nel 2015 possibile fallo da rigore su Pogba non sanzionato da Cakir.



DATE-LUOGHI



Sarà appena la quinta finale che si disputa nel mese di giugno, la seconda giocata il giorno 3: in quella data, nel 1959 a Stoccarda, il Real Madrid superò 2-0 lo Stade Reims. Sarà invece il 12° atto conclusivo ospitato su suolo britannico, il primo in Galles: per la Juve seconda finale nel Regno Unito, dopo il derby italiano con il Milan a Manchester nel 2003.