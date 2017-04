Champions League: Dybala show, Barça battuto 3-0

Impresa dellanell'andata dei quarti di: i bianconeri allosuperano 3-0 il. Due reti di uno straripantenel primo tempo e il colpo di testa vincente dia inizio ripresa confezionano la serata magica: ai blaugrana servirà un miracolo al ritorno per approdare in semifinale.Allegri si affida alla formazione-tipo con le quattro 'punte',si copre lanciando dal 1'. La partenza dei bianconeri è lanciata: al 4' Higuain colpisce centralmente sulla punizione di Pjanic, tre minuti più tardi il vantaggio porta la firma dicon l'argentino che sfrutta lo spazio in area e colpisce col mancino sul secondo palo. Sull'1-0 gli ospiti tentano la reazione e al 21' collezionano una grande opportunità per il pari grazie alla magia di Messi per Iniesta che a tu per tu con Buffon si fa ipnotizzare dall'estremo difensore della. Sul cambio di fronteraddoppia con un mancino perfetto dal limite dell'area sul cross di Mandzukic. Sul doppio vantaggio, la squadra dimolla un po' la presa, abbassando il baricentro nel finale di primo tempo senza però concedere nulla ai blaugrana: si va al riposo sul 2-0.A inizio ripresa occasioni per entrambe: Messi e Iniesta sprecano dal limite,mette i brividi adalla distanza etrova la risposta del portiere blaugrana. Al 55' Chiellini sfrutta la marcatura di Mascherano, capitalizzando il corner die firmando il 3-0. La porta difesa dasi conferma essere stregata per la squadra di Luis Enrique: al 66' Suarez non riesce a segnare sulla verticalizzazione di. Nel finale la squadra di Allegri chiude bene gli spazi: finisce 3-0, il Barcellona ancora una volta si trova a un passo dall'eliminazione ed è chiamato tra otto giorni alla seconda Remuntada in poche settimane dopo quella al. Lasogna dopo questa serata perfetta.