Champions League, Atletico Madrid-Real Madrid- 2-1: pagelle e highlights. Video

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1, giocata oggi mercoledì 10 maggio 2017 alle ore 20:45. Match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Calderon.



Il Real Madrid sarà l'avversaria della Juventus nella finale di Champions League il prossimo 3 giugno. La formazione allenata da Zidane approda a Cardiff nonostante la sconfitta rimediata nel ritorno delle semifinali: nell'ultima partita 'europea' del Calderon, il derby è conquistato dall'Atletico che vince 2-1 grazie alle reti di Saul e Griezmann in apertura di match. La rete di Isco nel finale di primo tempo annulla le speranze di rimonta dei Colchoneros dopo il 3-0 dell'andata.



Nonostante il 3-0 dell'andata, l'Atletico ci crede fin da subito: al 5' Keylor Navas salva con un guizzo sul tiro di Koke, due minuti più tardi il suo collega di reparto Oblak respinge il colpo di testa di Casemiro. Al 12' il vantaggio dell'Atletico grazie al colpo di testa vincente di Saul sul corner dalla destra. La serata si fa complicata per la formazione di Zidane: al 16' Varane atterra Torres in area, Griezmann trasforma dal dischetto, scivolando, grazie anche al doppio tocco non ravvisato da Cakir. Dopo i due gol, la partita cambia: il Real Madrid gestisce il possesso palla, l'Atletico non fa più pressing ma si chiude nella propria metà campo. Gli animi in campo sono accesi con interventi duri e proteste ad ogni contatto, il successivo sussulto arriva al 42' quando Benzema elude l'intervento di tre avversari sulla linea di fondo, serve Kroos che impegna Oblak e sulla respinta Isco fa 2-1.



La ripresa si apre col possesso palla nelle mani del Real e l'Atletico che sembra aver accusato il contraccolpo del gol subìto: le occasioni latitano fino al 67' quando una disattenzione di Danilo regala la chance a Carrasco ma Keylor Navas è attento sia sul tiro dell'esterno che sul colpo di testa da distanza ravvicinata del neoentrato Gameiro. Nel finale entra Morata, il Real ha spazio per colpire in contropiede ma non lo sfrutta e Keylor Navas salva di nuovo la propria porta nel recupero su Griezmann. Finisce 2-1, il Real va in finale in un match che regala conferme ad Allegri e il suo staff in vista di Cardiff: il Real Madrid va in difficoltà quando viene aggredito, ma ha individualità che, come stasera, possono decidere la partita con una giocata. L'Atletico esce a testa alta tra gli applausi dei suoi tifosi.



TABELLINO

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1



MARCATORI: 12' Saul Niguez (A), 16' Griezmann (Rig.) (A), 42' Isco (R).

ATLETICO-MADRID (4-4-2): Oblak 7; Godin 5, Filipe Luis 5,5, Savic 5, Gimenez 5,5 (57' Thomas 6,5); Koke 6 (75' Correa sv), Saul Niguez 6,5, Gabi 6,5, Griezmann 6,5; Torres 6 (58' Gameiro 5), Carrasco 7.

A disposizione: Moyá, Lucas Hernandez, Tiago , Gaitan.

Allenatore: Simeone Diego 6.

REAL-MADRID (4-3-1-2): Navas 7,5; Ramos 5, Varane 5, Marcelo 6, Danilo 5; Kroos 7, Casemiro 6 (77' Lucas Vazquez 5,5) , Modric 7; Isco 7 (87' Morata sv) ; Ronaldo 5,5, Benzema 7,5 (76' Asensio 5,5) .

A disposizione: Casilla, Nacho Fernandez, James Rodriguez, Kovacic.

Allenatore: Zidane Zinedine 5,5.

ARBITRO: Cuneyt Cakir 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 5' Danilo (R); 6' Savic (A); 35' Ramos (R); 35' Godin (A); 37' Gabi (A); 86' Correa (A).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 7-8.



pt 2, st 2