Champions: Juventus-Real Madrid, statistiche e probabili formazioni

Juventus e Real Madrid sono pronte a vivere la serata più importante della stagione: al Millennium Stadium di Cardiff va in scena la finalissima di Champions League. I bianconeri vanno a caccia del terzo trionfo dopo quelli del 1985 (tristemente ricordato per la strage dell'Heysel) e del 1996 mentre i Blancos puntano ad imporsi per la seconda volta di fila e a conquistare la dodicesima 'Coppa dalle grandi orecchie' della loro storia.

Quella di Cardiff sarà la ripetizione della finale di Champions del 1998 disputata ad Amsterdam e vinta 1-0 dal Real Madrid con gol di Mijatovic. In quell'occasione nella Juventus giocava l'attuale tecnico delle Merengues Zinedine Zidane. I bianconeri cercheranno inoltre di sfatare la maledizione delle 6 finali perse, peggior record di sempre mentre gli spagnoli sognano di diventare la prima squadra a centrare per due volte consecutive la Champions League nell'era moderna. L'ultima a riuscirci fu il Milan di Sacchi che conquistò l'allora 'Coppa dei Campioni' nel 1989 e 1990.

I numeri di questa annata sono tutti a favore della Juventus che, in Champions, ha ottenuto 9 vittorie e 3 pareggi subendo solo 3 reti. L'obiettivo è quello di diventare la prima squadra a completare un percorso netto senza sconfitte dopo il Manchester United nel 2008. Due anni fa la squadra di Allegri si arrese in finale al Barcellona e ora cerca la rivincita contro un'altra spagnola. Il Real, fresco vincitore della Liga, è reduce in Champions dal ko indolore al Calderon con l'Atletico Madrid e ha dimostrato di avere una difesa particolarmente perforabile. Sono ben 17, infatti, i gol subiti in questa edizione: spiccano, in particolare, le tre reti del Legia Varsavia nella fase a gironi e i quattro gol del Bayern nel doppio confronto dei quarti.