Champions: Juventus ai quarti, 1-0 al Porto firmato Dybala

Con un rigore di Dybala al 42', la Juventus batte 1-0 il Porto nella gara di ritorno degli ottavi e stacca il biglietto per i quarti di finale. Nessun problema per la squadra di Allegri, che rischia qualcosa solo nella ripresa ma non da' mai la sensazione di rischiare il passaggio del turno (forte del 2-0 dell'andata).





Parte bene la Juve:ci prova di testa già dopo 2’, ma non trova la porta. Al 6’entra in area ma tenta un improbabile tiro da posizione angolatissima e mette sul fondo. Ilmanovra tanto ma non punge, i bianconeri aspettano l’occasione propizia che sembra arrivare al 23’, mablocca il colpo di testa di. Il croato ci riprova al minuto 38, ma la sua incornata esce di poco. Il match si sblocca al 42’: angolo di, colpo di testa direspinto da Casillas; Higuain ribatte a rete ma Maxi Pereira si oppone con il braccio, e Hategan concede ovviamente il rigore, espellendo il difensore. Dal dischettonon fallisce, ed è 1-0 Juve. La ripresa inizia conal posto di, già ammonito. Al 49’ occasionissima per il Porto: svarione dise ne va da solo ma calcia clamorosamente sul fondo davanti a Buffon. Poi, poco da raccontare: al 60’ Mandzukic di tacco serve il connazionale Pjaca che in diagonale sfiora il palo. All’82’ i portoghesi hanno un’altra chance per pareggiare ma il pallonetto difinisce sull’esterno della rete. Prossimo appuntamento europeo per la Juve ad aprile, ma già venerdì si saprà l’avversario dei bianconeri nei quarti.