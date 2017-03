Champions: Juventus-Porto 1-0, le pagelle

Le pagelle di Juventus-Porto, terminata 1-0



JUVENTUS



Buffon 6 Se la vede brutta quando gli arrivano davanti Soares e Diogo Jota, ma non deve compiere grandi interventi.

Barzagli 6 Entra al posto del "distratto" Benatia, fa il suo dovere.

Dani Alves 6.5 Soffre un pochino Brahimi all'inizio, poi si scatena sulla fascia d'attacco, mettendo tanti palloni invitanti in area.

Bonucci 6.5 Dirige le operazioni difensove senza problemi.

Alex Sandro 6 Partenza difficoltosa, ma si riprende e con un gran colpo di testa da' il via all'azione del rigore.

Benatia 5.5 Bene fino al 49', quando, da un suo errore, nasce l'occasione più clamorosa per gli ospiti.

Marchisio 6 Lavoro oscuro, ma prezioso.

Cuadrado 6 Ammonito in avvio, il giallo non lo condiziona, ma si vede a sprazzi.

Khedira 6 Meno brillante che nelle ultime uscite, ma la gara di stasera non necessita di straordinari.

Rincon 6 Pochi minuti, un paio di palloni recuperati.

Higuain 6 Maxi Pereira gli nega il gol in tap-in col fallo di mano che genera il rigore, nella ripresa ci riprova ma non è il suo periodo migliore.

Mandzukic 6.5 Cerca il gol con costanza, ci va vicino due volte di testa nel primo tempo. Nella ripresa offre alla platea un bell'assist di tacco per Pjaca.

Pjaca 6 Tanta voglia di ripetersi come all'andata, tende però a strafare.

Dybala 7 Si vede fin dalle battute iniziali che è in palla: egoista al 6', quando tira invece di mettere in mezzo, ma per il resto è impeccabile, pure dal dischetto.

All. Allegri 6.5 Partita gestita al meglio, anche con i cambi. Non avrà di certo gradito, però, quelle due distrazioni difensive.



PORTO