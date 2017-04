Champions: la Juventus pesca bene, semifinale col Monaco

Urna benevola a Nyon per la Juventus che nelle semifinali di Champions affronterà i francesi del Monaco: andata a Montecarlo allo stadio Louis II, ritorno nel fortino dello Stadium. L'altra semifinale sarà Real Madrid-Atletico Madrid: andata al Bernabeu, ritorno al Vicente Calderon in quella che è di fatto l'ennesima rivincita tra le due squadre che si sono affrontate di recente nelle finali del 2014 e 2016, e nei quarti di finale del 2015: l'hanno sempre spuntata i Blancos. Per la nona volta si affrontano in semifinale due squadre dello stesso Paese: i precedenti sono Valencia-Barcellona (2000), Real Madrid-Barcellona (2002 e 2011), Milan-Inter (2003), Liverpool-Chelsea (2005, 2007 e 2008), Manchester United-Arsenal (2009).



