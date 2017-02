Champions: la Juventus non sbaglia, 2-0 al Porto

Nell’andata degli ottavi di Champions League, la Juve supera 2-0 il Porto al Do Dragao grazie ai gol dei subentrati Pjaca e Dani Alves, e fa un bel passo avanti per la qualificazione ai quarti. Per 72' i bianconeri sbattono contro il muro eretto dai lusitani, in dieci dal 26' per l'espulsione di Telles, poi il primo gol del giovane croato sblocca la partita, e due minuti dopo l'ex-Barcellona fa il bis, sferrando il k.o. ai padroni di casa. Per i bianconeri solo successi in quattro partite esterne in questa Champions.



Inizio deciso dei padroni di casa, il cui pressing mette in difficoltà la Juve. Il Porto tenta un paio di tiri, fuori bersaglio, con Brahimi al 6’ e Ruben Neves all’8’. Poi i bianconeri crescono, al 23’ Dybala scivola al momento del tiro dal limite, e spedisce alto. Al 25’ fallaccio di Telles su Cuadrado, e Brych estrae il giallo. Un minuto dopo l’ex-interista si ripete su Lichtsteiner, e l’arbitro lo espelle per doppia ammonizione. Espirito Santo corre ai ripari, toglie un attaccante, Silva, e inserisce un difensore, Layun. La squadra di Allegri diventa padrona del campo, ma fatica a trovare spazi: solo al 39’ Higuain, servito da Alex Sandro, impegna Casillas, complice una deviazione di un difensore. La miglior occasione arriva però nel recupero, quando Dybala centra la base del palo da fuori area. La ripresa rispetta il copione dei primi 45’.





chiuso nella propria metà campo eche attacca, senza trovare lo spiraglio giusto. Dybala segna dopo un minuto, ma l’argentino è in netto off-side sul passaggio di. I bianconeri tirano solo da fuori area, il più vicino al bersaglio è il destro a giro di Higuain al 66’ che sfiora il palo alla sinistra di Casillas. Al 71’ Allegri fa uscireper inserire, e mai cambio fu più azzeccato: passano 60’’ e il croato sfrutta un rimpalo su Layun per battere Casillas in diagonale. 1-0 Juve, e gara finalmente sbloccata dopo tanti assalti. Ma non è finita: dopo il gol entra Dani Alves al posto die al minuto 74 arriva il raddoppio; traversone diche l’esterno destro controlla e scaraventa in rete di sinistro, firmando il 2-0. Uno- due micidiale, i padroni di casa non riescono a reagire e la Juve controlla, sfiorando il tris all’87’ conche anticipama manca di un soffio la porta. Va bene ugualmente così, i bianconeri possono guardare con fiducia la sfida di ritorno che si giocherà alloil 14 marzo.