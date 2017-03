Champions: Juventus-Barcellona ai quarti, curiosità e statistiche

La Juve ha raggiunto per la diciottesima volta i quarti di finale nella Coppa Campioni/Champions League: i precedenti 17 hanno un bilancio favorevole, visto che i bianconeri hanno passato il turno in 11 occasioni, a fronte di 6 eliminazioni. Curiosamente, le prime due volte che la Juventus disputò i quarti di finale dell'allora Coppa dei Campioni, giocò tre partite, invece di due: in epoca antecedente a gol segnati in trasferta che valgono doppio, supplementari e calci di rigore, servivano gli spareggi in caso di pari gol segnati nel doppio confronto.

Nel '61-62, con il Real Madrd, i bianconeri persero 0-1 a Torino, vincendo con identico risultato al Bernabeu; fu però fatale lo spareggio di Parigi, che vide i Blancos trionfare 3-1. Meglio andò la triplice sfida del torneo '67-68 contro i meno blasonati tedeschi dell'Eintracht Braunschweig: la sconfitta 2-3 in Germania fu "pareggiata" dall'1-0 di Torino; Berna portò bene ai bianconeri, vittoriosi ancora 1-0 nel tie-break in campo neutro.

L'equilibrio regnò sovrano anche nei due successivi quarti di finale raggiunti negli anni '70, ma stavolta la modifica del regolamento evitò spareggi: nel '72-73 il 2-2 in trasferta fu sufficiente per superare lo Ujpesti, dopo lo 0-0 a Torino; nell'edizione '77-78 l'Ajax venne eliminato ai calci di rigore, dopo un doppio 1-1: fu anche la prima sfida europea dei bianconeri decisa dai tiri dal dischetto.