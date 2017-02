Champions: goleada Manchester City, 5-3 al Monaco

Diluvio di gol nella serata degli ottavi di Champions League. Il Manchester City di Guardiola batte 5-3 in rimonta il Monaco in un match con tantissimi colpi di scena, le doppiette dei bomber Aguero e Falcao, e le firme dei baby talenti Sanè e Mbappè. A Leverkusen l'Atletico Madrid di Simeone supera 4-2 il Bayer con protagonisti Gameiro e Griezmann e mette una grossa ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale.

La gara dell'Etihad, giocata da subito a ritmi altissimi, si sblocca al 26' col vantaggio del Manchester City firmato da Sterling che insacca a porta vuota sull'assist al bacio di Sanè, autore di un'azione travolgente. Passano pochi minuti e al 32' il Monaco pareggia con il tuffo di testa di Falcao sul cross di Fabinho. Subito dopo il City reclama un rigore per fallo di Subasic in uscita su Aguero ma l'arbitro clamorosamene dà giallo per simulazione all'argentino. Oltre il danno la beffa per la squadra di Guardiola che incassa il 2-1 del Monaco: lo firma al 40' il baby gioiello Mbappè che si libera in area e segna col diagonale (primo gol in Champions a poco più di 18 anni).

La ripresa si apre con un rigore per il Monaco ma al 50' Falcao se lo divora calciando centrale e permettendo la parata di Cavallero. Da lì la gara è uno show: Aguero fa 2-2 con un gran destro sfruttando la papera di Subasic 58', subito dopo Falcao riporta avanti il Monaco con un dribbling su Stone e un lob a scavalcare Cavallero, poi ancora 3-3 di Aguero che si fa spazio in area sul corner di De Bruyne e realizza al volo col destro. Al 77' il Manchester City mette la freccia con Stones che insacca da due passi il 4-3, infine la ciliegina la mette Sanè che impreziosisce la sua serata col 5-3 a porta vuota su assist di Aguero.

Non meno spettacolare la gara di Leverkusen dove l'Atletico Madrid batte 4-2 il Bayer. Dopo il quarto d'ora la squadra di Simeone cambia marcia: al 17' vantaggio firmato Saul con una delizia di interno a giro col mancino, al 25' raddoppio di Griezmann. In avvio di ripresa i tedeschi accorciano con Bellarabi ma l'Atletico fa 3-1 al 59' col rigore di Gameiro. Al 68' l'autogol di Savic rimette in pista il Leverkusen che all'81' accarezza il 3-3 ma Filipe Luis respinge sulla linea il tiro a botta sicura del Chicharito Hernandez. Nel finale, all'86', l'Atletico chiude i conti col 4-2 di Fernando Torres.