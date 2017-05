Champions: Brych arbitra Juventus-Real Madrid

La Uefa ha scelto Felix Brych per arbitrare la finale di Champions League del prossimo 3 giugno a Cardiff tra Juventus e Real Madrid. Il fischietto tedesco, avvocato di Monaco di Baviera di 41 anni e internazionale dal 2007, in questa stagione ha già diretto 5 sfide di Champions, compresa l'andata degli ottavi di finale tra il Porto e i bianconeri, finita 2-0 per la squadra di Allegri con i gol di Pjaca e Dani Alves.

Brych, che al Millenium Stadium sarà affiancato dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, con il quarto uomo il serbo Milorad Mazic e gli addizionali Bastian Dankert e Marco Fritz, in passato ha "fischiato" la Juventus in altre due circostanze: la prima volta fu Atletico Madrid-Juventus 1-0 nella fase a gironi del 2014-15, mentre la seconda l'1-0 inflitto al Manchester City nella prima fase del 2015-16.

Designato anche il gruppo arbitrale della finale di Europa League tra Ajax e Manchester United di mercoledì 24 maggio a Stoccolma. Sarà Damir Skomina, coadiuvato da Jure Praprotnik e Robert Vukan mentre il quarto uomo sarà l'italiano Gianluca Rocchi: lo sloveno, 40 anni e internazionale dal 2003, in stagione ha diretto sei partite di Champions, incluso il match di ritorno dei quarti di finale tra Monaco e Borussia Dortmund.