Champions: Borussia Dortmund-Monaco, è sfida totale

Borussia Dortmund-Monaco, atto primo: al Westfalenstadion va in scena l'andata dei quarti di finale tra tedeschi e francesi che si affrontano per la prima volta nella loro storia in una competizione europea. Agli ottavi i gialloneri hanno eliminato il Benfica, mentre il Monaco ha dato spettacolo facendo fuori a sorpresa il Manchester City di Guardiola. Nella sfida c'è anche un po' di Italia: arbitra l'incontro, infatti, Daniele Orsato di Schio.



Da una parte il Borussia Dortmund, reduce dalla pesante sconfitta in Bundesliga contro il Bayern Monaco. Dall'altra il Monaco, capolista in Ligue 1 a +3 sul Paris Saint Germain e a +4 sul Nizza. Al Westfalenstadion si affrontano due squadre dall'umore opposto ma con motivazioni da vendere: in palio c'è una semifinale di Champions e, vista la propensione offensiva di entrambe, lo spettacolo sembra garantito. Non ci sono precedenti ufficiali a livello europeo: il Monaco, però, ha già giocato in Germania quest'anno in Champions rimediando un secco 0-3 nella fase a gironi sul campo del Bayer Leverkusen. Il Dortmund cercherà di fare leva sull'appoggio dei suoi tifosi, considerato che nel loro stadio i gialloneri hanno perso solo una delle ultime 12 partite europee: successe lo scorso anno nella fase a gironi di Europa League contro i greci del Paok Salonicco (0-1).



Partita speciale per Pierre Emerick: l'attaccante del Borussia, che si presenta alla sfida con uno score impressionante di, è l'ex di lusso. Ha giocato nelnella stagione 2010-11 senza tuttavia lasciare il segno (2 gol in 23 gare ufficiali). I francesi quest'anno, qualificazioni comprese, in due occasioni su tre hanno perso il match d'andata a eliminazione diretta riuscendo però a ribaltare il risultato al ritorno: è successo al terzo turno preliminare contro ile agli ottavi contro il. Il ritorno allo stadioè in programma mercoledì