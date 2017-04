Champions: Bayern Monaco, a Madrid serve l'impresa

Il Bayern Monaco fa visita al Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'obiettivo di ribaltare l'1-2 subito all'Allianz Arena. L'allievo Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, proverà ad eliminare il maestro Carlo Ancelotti. Alla vigilia dell'andata in pochi avevano pronosticato la debacle del Bayern Monaco all'Allianz Arena contro il Real Madrid di mercoledì scorso: senza Lewandowski, i bavaresi sono passati in vantaggio con Vidal, hanno mancato il raddoppio con un rigore sbagliato dallo stesso ex centrocampista della Juventus e infine sono stati schiantati dalla doppietta di Ronaldo.





La squadra dinon sta vivendo un buon momento di forma e, nelle ultime quattro gare tra campionato e coppa sono arrivate due sconfitte, una vittoria e un pareggio (lo 0-0 di sabato ain Bundesliga). Per approdare in semifinale ildeve necessariamente trionfare alsiglando almeno due reti (in caso di 1-2 si andrebbe ai supplementari). Ilè ancora imbattuto in questa stagione in Champions League e in casa ha pareggiato 2-2 solo con ilnell'ultima giornata della fase a gironi. Le statistiche sono dunque tutte a favore degli spagnoli: solo in due occasioni nella storia della competizione una squadra è riuscita a ribaltare una sconfitta casalinga subita nella gara d'andata. Nel 1995/96 ci riuscìche, in semifinale, perse 1-0 ad Amsterdam contro il Panathinaikos ma poi si impose 3-0 ad. Nel 2010/11 proprio iluscì di scena agli ottavi contro: all'andata i bavaresi vinsero 1-0 ama poi vennero beffati 3-2 dai nerazzurri adi Baviera.