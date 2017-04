Champions: Bayern Monaco-Real Madrid, una classicissima

Madrid assoluta protagonista nel mercoledì con le sfide d'andata dei quarti di finale di Champions League. Il Real fa visita al Bayern Monaco all'Allianz Arena per una sfida da brividi contro il grande ex Carlo Ancelotti, un confronto che assomiglia ad un antipasto d finale. L'Atletico invece riceve allo stadio Calderon il Leicester, rigenerato dall'arrivo in panchina di Shakespeare al posto di Ranieri e capace di far fuori il Siviglia.

A Monaco è sfida stellare tra Bayern e Real Madrid, prime in Bundesliga e Liga rispettivamente, col confronto sullo sfondo tra Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, due che erano assieme in panchina nel maggio 2014 quando i blancos conquistarono la mitica 'decima' a Lisbona. Sono in tutto 22 i precedenti tra i due club (il prossimo, il 23esimo, diventerà un record Champions), con 11 successi dei tedeschi (9 in casa), 9 degli spagnoli (8 in casa) e due pareggi. Le ultime sfide risalgono alle semifinali 2012 - il Bayern vinse 2-1 in casa, poi perse 2-1 a Madrid ma passò ai rigori e perse la finale in casa contro il Chelsea di Di Matteo - e 2014 - il Real vinse 1-0 in casa e poi travolse 4-0 a domicilio i bavaresi di Guardiola (peggior sconfitta di sempre in casa in Europa) con doppiette di Ronaldo e Ramos, e da lì la squadra di Ancelotti vinse il trofeo in finale a Lisbona. E' una sfida con diversi incroci, oltre a quello Ancelotti-Zidane: infatti Robben e Xabi Alonso hanno vestito la casacca merengue mentre Toni Kroos, regista del Real, è cresciuto nel Bayern e ha vestito la maglia dei tedeschi per 7 stagioni.

Meno nobile ma non certo meno interessante il match del Calderon tra Atletico Madrid, terzo in Liga a +1 sul Siviglia, e il Leicester, i campioni d'Inghilterra in carica che sono stati rigenerati dopo l'arrivo in panchina di Craig Shakespeare (battuti dall'Everton nell'ultimo turno di Premier dopo 6 vittorie di fila) al posto dell'esonerato Claudio Ranieri. Sarà il quinto confronto tra Colchoneros e Foxes, il primo in Champions, e gli spagnoli conducono con 3 vittorie e un pareggio: nella Coppa del Coppe 1961 l'Atletico passò il turno con una vittoria interna dopo l'1-1 in Inghilterra mentre nella Coppa Uefa 1997 i madrileni vinsero 2-1 a Leicester con anche un gol di Christian Vieri su rigore, e poi si imposero 2-0 in casa con anche una rete dell'ex milanista Josè Mari. La squadra di Simeone punta la terza semifinale in quattro anni (due finali perse col Real nel 2014 e nel 2016) mentre le Foxes sono debuttanti assolute a questo livello: l'Atletico non ha mai perso in casa contro squadre inglesi in 10 gare (5 vinte e 5 pari) ma il Leicester non ha nulla da perdere e ha fatto fuori il Siviglia di Sampaoli negli ottavi, per cui è un avversario tutt'altro che da sottovalutare.