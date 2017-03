Champions: Barcellona, col Psg serve la notte dei miracoli

Il Camp Nou farà da cornice stasera a Barcellona-Paris Saint Germain, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Una partita molto particolare che, almeno sulla carta, ha poca storia: la squadra francese allenata da Unai Emery, infatti, ha vinto 4-0 il match d'andata a Parigi e sembra avere più di un piede nei quarti di finale. Ma di fronte Verratti e compagni avranno una squadra, quella di Messi e compagni, per nulla intenzionata ad alzare bandiera bianca. Anzi, nelle dichiarazioni della vigilia, Luis Enrique si è detto convinto di poter ribaltare il risultato. Sarebbe questa un'impresa unica, mai riuscita a nessuno finora in Champions League.



Solo tre squadre, nella storia delle competizioni Uefa, sono riuscite a rimontare uno svantaggio di quattro gol dopo la gara di andata. I primi a riuscirci furono i portoghesi del Leixoes che, nel primo turno di Coppa della Coppe 1961-62, persero 6-2 in casa degli svizzeri del La Chaux-de-Fonds e si imposero 5-0 al ritorno. Nel secondo turno di Coppa Uefa 1984-85 toccò al Partizan Belgrado compiere l'impresa contro gli inglesi del Queens Park Rangers: 2-6 a Londra e 4-0 in casa al ritorno.



Infine, nell'edizione successiva di, fu ila realizzare una fantastica remuntada contro ilal terzo turno: dopo avere perso 5-1 in Germania, i Blancos ribaltarono tutto alcon un clamoroso 4-0. La rimonta più clamorosa nella storia della, invece, è targata: ai quarti di finale dell'edizione 2003-04 gli spagnoli, dopo avere perso 4-1 contro il, dominarono la gara di ritorno alvincendo 4-0 e qualificandosi contro ogni pronostico alle semifinali.