Il Barcellona si appresta a vivere la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'obiettivo di ribaltare il pesantissimo 3-0 subito nella gara d'andata allo Stadium contro la Juventus. Alla vigilia del match del Camp Nou, il tecnico blaugrana Luis Enrique appare fiducioso: "E' più facile rispetto alla sfida col Psg perché dobbiamo fare un gol in meno, ma in realtà dovremo segnare cinque gol. Ma con noi tutto è possibile: siamo in grado di segnare tre reti in tre minuti".





Il potenziale offensivo delè sicuramente impressionante e per eliminare laservirà costruire numerose occasioni:Non dobbiamo giocare la partita perfetta,da rete per far vacillare le certezze della Juve".Dalla parte della squadra blaugrana ci sarà sicuramente l'intero: "Dobbiamo dare ai nostri tifosi così tanto entusiasmo da farli saltare sulle tribune - continua -. Alla gente che verrà allo stadio consiglio di non andare via all'80' come fatto contro ilperché c'è la possibilità di vivere un'altra notte magica. Ilpuò segnare tre gol in tre minuti".Luis Enrique cerca di spostare tutta la pressione sulla: "Noi non abbiamo nulla da perdere, sappiamo che la Juve è praticamente in semifinale, noi non abbiamo pressioni. I bianconeri saranno chiamati a perdere delle decisioni, noi no: dobbiamo solo attaccare, attaccare e poi attaccare.. La gara di domani sarà più semplice rispetto a quella dell'andata e vedrete, se riusciremo a segnare subito il primo gol il secondo lo farà direttamente il Camp Nou e il terzo verrà da se.