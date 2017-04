Champions: Barcellona-Juventus, probabili formazioni e statistiche

La Juventus va a caccia della 12esima semifinale di Champions League della sua storia. I bianconeri, forti del successo per 3-0 nella gara d'andata dei quarti allo Stadium, devono frenare il tentativo di remuntada del Barcellona che verrà trascinato dal caldissimo pubblico del Camp Nou. I blaugrana puntano a bissare l'impresa degli ottavi quando riuscirono a ribaltare il 4-0 subito a Parigi dal Psg, con un clamoroso 6-1 tra le mura amiche.

La Juventus non vuole smettere di incantare in Europa e, dopo aver vinto 3-0 grazie alla doppietta di Dybala e al gol di Chiellini, punta a siglare almeno una rete al Camp Nou per chiudere virtualmente il discorso qualificazione alle semifinali. Inoltre la formazione di Allegri vuole vendicare la sconfitta per 3-1 subita il 6 giugno 2015 all'Olympiastadion di Berlino nella finalissima di Champions proprio contro il Barça di Luis Enrique. Il tecnico bianconero deve anche sfatare il tabù personale legato al squadra catalana: quando era alla guida del Milan è stato eliminato dai blaugrana nei quarti nel 2011-12 e agli ottavi nel 2012-13. In questa stagione di Champions, inoltre, i bianconeri hanno fin qui vinto tutti i 4 confronti esterni, l'ultimo per 2-0 col Porto agli ottavi.