Champions: avanti Juve, col Porto niente scherzi

Dopo le polemiche che hanno fatto seguito al match di campionato contro il Milan, la Juventus si rituffa nel clima Champions: a Torino arriva il Porto in una sfida che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale. I bianconeri partono dal successo per 2-0 ottenuto all'andata e si affidano all'inviolabilità dello Stadium: davanti ai propri tifosi, infatti, la squadra di Allegri non ha mai perso e ha vinto le ultime 13 partite ufficiali.



Nonostante il largo successo allo stadio Dragao, Allegri predica prudenza e chiede ai suoi massima attenzione. Da un lato la storica rimonta di settimana scorsa del Barcellona contro il Paris Saint Germain insegna che nel calcio non esiste nulla di scontato, dall'altra il Porto ha conquistato la qualificazione alla fase a gironi di Champions proprio grazie a un largo successo in Italia, quello 0-3 in casa della Roma che rappresentò una pesante mazzata psicologica ai danni dei giallorossi. Ed è proprio un miracoloso 0-3 il risultato che serve alla squadra di Espirito Santo per andare ai quarti.



I portoghesi giocano per la seconda volta nella loro storia in casa della: nell'unico precedente, risalente alla fase a gironi di, i bianconeri all'epoca allenati dasi imposero 3-1 grazie ai gol diche rimontarono l'iniziale vantaggio lusitano firmato da. Un altro dato incoraggia lache, nelle 36 occasioni in cui ha vinto la gara d'andata in trasferta, si è sempre qualificata al turno successivo. Solo in due casi, nella storia della, la squadra sconfitta in casa all'andata ha poi ribaltato tutto al ritorno: ci sono riusciti l'nel 1995-96 in semifinale contro il(0-1 in casa, 3-0 in trasferta) e l'nel 2010-11 agli ottavi contro il(0-1 a, 3-2 in Germania).