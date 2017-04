Champions: Atletico di rigore, Leicester piegato

L'Atletico Madrid vince, ma non incanta: al Vicente Calderon, nella sfida d'andata dei quarti di Champions, la squadra di Simeone batte 1-0 il Leicester e si procura un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno in programma tra sei giorni in Inghilterra. A decidere il match è il solito Griezmann, che al 27' si guadagna e trasforma un calcio di rigore. Leicester troppo timido in attacco, ma il discorso qualificazione resta aperto.



Atletico padrone del campo nella prima frazione ed è subito Koke a spaventare il Leicester con un gran destro che si infrange sul palo: Schmeichel non ci sarebbe mai arrivato. La replica degli inglesi è affidata a una bella iniziativa di Vardy che mette in mezzo un pallone teso e invitante per Okazaki che però spreca. Al 27' gli spagnoli passano in vantaggio: Albrighton ferma con le maniere forti Griezmann appena dentro l'area e per l'arbitro Eriksson è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante francese che spiazza Schmeichel firmando l'1-0. La squadra di Shakespeare non riesce a pungere e i Colchoneros tengono saldamente in mano le redini del gioco.



Inglesi più intraprendenti a inizio ripresa conche prima spara alto col sinistro, poi chiede un rigore per un contatto in area confa cenno di proseguire. Buona chance anche per gli spagnoli conche però, dopo essersi liberato della marcatura di, scivola e non riesce a impattare il pallone da ottima posizione. Finale senza grossi sussulti, fatta eccezione per una bella percussione sulla destra diall'84': palla dentro per, anticipato da un ottimo recupero di. L'vince 1-0 ma non può certo dormire sonni tranquilli: il match di ritorno, in programma martedì prossimo al, non sarà certo una passeggiata. Per informazioni chiedere al