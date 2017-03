Il day after della 'remuntada' col PSG in Champions è dolce in casa Barcellona. A parlarne è Ariedo Braida, direttore sportivo blaugrana ed ex dirigente storico del Milan: "Io ci ho sempre creduto e ho detto 'abbiamo delle possibilità perché abbiamo una grande squadra e abbiamo un grandissimo giocatore che è Messi'. Sono tutti grandissimi, però questa partita è stata veramente memorabile e ha riscritto la storia del calcio".

Braida, intervenuto a Radio24, ha ribadito: "Per il Barca era difficile, ma non impossibile, ma solo per il Barca, nessun'altra squadra al mondo avrebbe potuto farlo". Ora come cambia la Champions? "Bisogna lavorare e prepararsi al meglio, perché non esistono più partite facili, le partite sono sempre complicate. Il calcio va giocato e alla fine si tirano le somme. Bisogna sempre prepararsi bene e festeggiare poco, si festeggia quando si vincono i titoli. Bisogna festeggiare poco e prepararsi bene ad affrontare il prossimo avversario".

Il ds blaugrana, con delega per l'estero, esalta la figura di Luis Enrique: "E' un grandissimo allenatore, la sua alchimia che ha dentro la trasmette a tutti, lui con tutta la squadra riescono ad essere magici e bisogna dare merito a tutto quello che ha fatto e che farà".