Serata da incubo a Dortmund dove la sfida Champions tra Borussia e Monaco è stata rinviata a mercoledì dopo che il bus dei gialloneri è rimasto vittima di tre esplosioni lungo il percorso che lo stava portando allo stadio. "Ha colto di sorpresa quasi tutta la squadra. C'è stato un attacco con degli esplosivi contro il pullman. Tre ordigni sono stati instalati subito dopo la partenza dall'hotel", ha dichiarato Hans-Joachim Watzke, direttore generale del club.

Nell'intervista con Sky Deutschland il dirigente tedesco ha aggiunto: "Marc Barta era vicino al finestrino al momento dell'esplosione. Si è fatto male alla mano ed è in ospedale". Poi ancora: "La squadra è sotto schock, speriamo di smaltire in tempo per la partita. Purtroppo le immagini delle esplosioni non vanno via dai nostri occhi. E' una situazione critica, dobbiamo restare uniti". Infine Watzke parla dei tifosi: "Voglio ringraziare i nostri tifosi per il sostegno".

In un momento così difficile il Borussia Dortmund riesce a mandare un bel segnale di sportività attraverso Twitter: con l'hashtag "bedforawayfans" il club giallonero invita i suoi tifosi ad offrire ospitalità per la notte ai sostenitori del Monaco arrivati in Germania per la partita. In ogni caso il club monegasco ha confermato che rimborserà il costo del biglietto alle persone che non potranno assistere al match rinviato a mercoledì.