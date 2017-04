Dopo la grande paura, finalmente un sorriso per Marc, 26enne difensore del. Il giocatore ha postato suuna foto in cui mostra la vistosa ingessatura al braccio destro, resasi necessaria a seguito della frattura del radio rimediata nella giornata di martedì:, mentre si trovava a bordo del bus della squadra giallonera che si stava dirigendo alper la sfida d'andata valida per i quarti di finale dicontro il, era rimasto ferito a seguito di alcune esplosioni che si erano verificate nella zona in cui il pullman stava transitando., approdato anell'estate 2016 dopo 6 anni trascorsi a, ha voluto tranquillizzare tutti con un breve commento alla foto: ". Grazie mille per tutti i messaggi d'appoggio. Forza ai miei compagni, ai tifosi e a tutto ilper il match col", le parole del difensore giallonero.